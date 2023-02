Nowa S10 przebiegać ma przez Wałcz, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Płońsk. źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/29844/Przygotowanie-i-realizacja-S10-w-regionie-przyspiesza

Ze Szczecina do Warszawy samochodem szybciej i bez opłat - będzie to możliwe za pięć lat, gdy powstanie nowa droga szybkiego ruchu S10.

Prace nad jej budową są już mocno zaawansowane.



- Plan jest taki, że droga ekspresowa S10 będzie głównym kierunkiem połączenia na Warszawę, a w szczególności do Centralnego Portu Komunikacyjnego. To będzie specjalna droga, którą w najkrótszym czasie, w najkrótszej odległości dojedziemy do CPK. Będzie ona stanowiła również fragment obwodnicy Warszawy od strony północnej - zapowiada Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



