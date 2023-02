Dożywocie grozi "Bestii z Sulikowa"

W środę w sądzie w Szczecinie zapadnie wyrok w sprawie Dawida J. To on w maju 2021 roku udusił 18-letnią Magdę ze Świnic koło Kamienia Pomorskiego.

31-latek, pod pretekstem pomocy, wywiózł ją do lasu, zgwałcił i udusił. Po odnalezieniu ciała, mężczyzna przyznał się do winy.Wcześniej, w 2006 roku mając 14 lat, zgwałcił i zamordował o rok młodszą koleżankę. - Wówczas dostał szansę, której nie wykorzystał - mówili reporterowi Radia Szczecin mieszkańcy Sulikowa, skąd pochodzi morderca.- To, co zrobił jest niewybaczalne. Wypuście go tutaj, to on nie żyje. - Nie powinien w ogóle wyjść na wolność i ta 18-letnia dziewczyna jeszcze by żyła. - Najlepsza byłaby kara śmierci, bo tacy ludzie nie powinni chodzić po świecie - oceniali.Zwyrodnialec został ogłoszony najmłodszym mordercą na tle seksualnym w Europie. Trafił wtedy do poprawczaka, z którego wyszedł po 4 latach.