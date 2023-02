"USA to jedyny sojusznik, na którym nigdy się nie zawiedliśmy"

Na sojuszu ze Stanem Zjednoczonym Polska nigdy się nie zawiodła, w odróżnieniu od paktów z krajami europejskimi - mówił w "Rozmowach pod krawatem" politolog profesor Maciej Drzonek.

Naukowiec komentując przemówienie prezydenta USA wygłoszone w Warszawie zwracał uwagę, że Joe Biden potwierdził zobowiązania NATO do obrony, gdyby Rosja zaatakowała kraj sojuszu.- W momencie, gdyby doszło do sytuacji takiej, że federacja rosyjska np. dokonuje bombardowania jakiegoś terytorium nadgranicznego czy jakiegoś miasta państwa NATO-wskiego, czy wówczas ten ten artykuł piąty zostanie zastosowany przez wszystkich sojuszników? - mówi politolog.- Czy możemy w to wierzyć? - pyta prowadzący rozmowę Kamil Nieradka.- Póki co, Stany Zjednoczone to jest jedyny sojusznik, który na którym jeszcze nigdy się nie zawiedliśmy. Natomiast na wszystkich innych sojuszach, które Polska wchodziła - także w okresie międzywojennym - się zawiedliśmy, łącznie z Brytyjczykami i Francuzami - mówi Drzonek.Jak mówił politolog, także wizyta Joe Bidena w Kijowie i jego słowa o nieustannym wsparciu Ukrainy mogą uspokajać kraje wschodniej flanki NATO, w tym Polskę. Jednocześnie - oceniał profesor Drzonek - to pokazuje też, jak w napiętej sytuacji świat się obecnie znalazł.