Trwają prace na Psim Polu [ZDJĘCIA]

Jeszcze siedem miesięcy poczekają mieszkańcy osiedla Zawadzkiego w Szczecinie. Chodzi o zagospodarowanie Psiego Pola, czyli pustej dotąd polany między ulicami: Szafera, Zawadzkiego i Marlicza.

Od czterech miesięcy trwają tam prace. Już pojawiła się nowa nawierzchnia i alejki, a także fragment asfaltowej trasy rolkowej. Wkrótce do nowego szczecińskiego parku trafi ponad 300 drzew i 1800 krzewów. Będzie plac zabaw, ławki i kosze na śmieci.



Zamówiona jest także wieża dla jaskółek - zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W nowym parku ustawione też będą domki dla owadów, pojawi się też łąka kwietna. Przygotowany zostanie również wybieg dla psów z kładkami do ćwiczeń i urządzeniami do slalomu.



Całość zostanie oświetlona. Inwestycja kosztuje prawie 4 miliony złotych i ma być gotowa we wrześniu.