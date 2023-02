Rolnicy zachęcani do skorzystania z Programu 40 Plus

Program Profilaktyka 40 Plus. źródło: https://www.nfz-szczecin.pl

Stan zdrowia mieszkańców wsi jest gorszy niż żyjących w miastach - uważa Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z tego powodu Agencja zapewniła rolnikom dostęp do Programu 40 Plus. W ramach programu rolnicy otrzymują jednorazowy dostęp do pakietu obejmującego 15 rodzajów badań diagnostycznych finansowanych przez NFZ.



- Przyczyny są różne; odległość od ośrodków zdrowia, ale również pewnie to wynika z tego, że rolnicy nie przechodzą okresowych badań lekarskich związanych z przyjęciem do pracy. Stąd zrodził się pomysł, żeby program przekierować dla rolników i propagujemy to w biurach powiatowych Agencji - mówi Halina Szymańska.



Rolnicy, którzy chcą wziąć udział w badaniach muszą wypełnić ankietę w oddziałach Agencji.



- Zachęcamy rolników - często przez Koła Gospodyń Wiejskich - bo żony zawsze są skuteczne, by zaprowadzić męża, ojca czy syna do lekarza. Żeby rolnicy zainteresowali się swoim zdrowiem, zwłaszcza w okresie zanim ruszają prace polowe, żeby trochę czasu poświęcili sobie, ponieważ wyniki badań wskazują na to, że powinni - dodała.



Z programu rolnicy mogą skorzystać do końca roku.