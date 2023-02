Fot. Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

25-latek jechał drogą ekspresową S10 z prędkością 206 km/h.

Zatrzymała go wałecka drogówka. Kierujący Oplem Astrą przekroczył prędkość o 86 km/h. Droga S10, którą poruszał się kierowca, pozwala na rozwinięcie prędkości pojazdu do 120 km/h.



Jaką karę zapłaci mężczyzna, zdecyduje sąd. Grozi mu grzywna nawet do 5 000 zł.