Pijani portierzy pracowali w szpitalu przy Unii Lubelskiej

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijani portierzy przy bramie wjazdowej na teren szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Sytuację opisała słuchaczka naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji". Kobieta w niedzielę ok. godz 16 była w szpitalu i podczas rozmowy z portierami wyczuła u nich woń alkoholu, ponadto mężczyźni mówili bełkotliwie. Nasza słuchaczka zawiadomiła policję.



Patrol potwierdził te przypuszczenia. Mężczyźni mieli po ponad dwa promile alkoholu we krwi - mówi mł. asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Badanie wykazało, że znajdują się oni w stanie nietrzeźwości. O fakcie został poinformowany pracodawca. Policjanci sporządzili stosowną dokumentację i będą prowadzone czynności w kierunku wniosku o ukaranie do sądu - mówi Pankau.



Portierzy to pracownicy szpitala, czekamy na komentarz placówki. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, za podjęcie czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny lub aresztu.