Złocieniec szuka lekarzy

Jeżeli tylko znajdą się lekarze chętni do pracy, punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wróci do Złocieńca - deklaruje burmistrz miasta.

Został zlikwidowany z początkiem roku. Pacjenci w nagłej sytuacji, by skorzystać z pomocy lekarza, muszą jeździć do Drawska Pomorskiego. To jednak problem, dlatego władze miasta negocjowały na ten temat w Narodowym Funduszem Zdrowia. Doszło do kilku spotkań, jest wola by punkt przywrócić.



Jest tylko jeden problem, czyli brak personelu - mówi Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca.



- Jeśli znajdą się zainteresowani lekarze. Pani dyrektor szpitala zadeklarowała, że wtedy uruchomimy punkt, a dyrektor NFZ zdeklarował, że znajdzie pieniądze na to, żeby punkt w Złocieńcu został przywrócony - mówi Zacharzewski.



Potrzebnych jest dwóch lekarzy i pielęgniarka - dodaje burmistrz Złocieńca.



- Im więcej osób się zadeklaruje, tym bardziej osoby podstawowe będą odciążone od pracy. Myślę, że położenie Złocieńca na Pojezierzu Drawskim też daje jakąś motywację dla tych, którzy rozpoczynają karierę - mówi Zacharzewski.



Burmistrz Złocieńca na rozwiązanie problemu z brakiem personelu daje sobie półtora tygodnia. Wtedy mamy poznać szczegóły.