Absolwenci PUM najlepsi w Polsce

Najlepiej w całym kraju zdali Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

To pierwszy raz, kiedy szczecińskiej uczelni udało się stanąć na najwyższym miejscu podium.- Nasi absolwenci zdobyli pierwsze miejsce w kraju, co jest dużą satysfakcją również dla nauczycieli akademickich, ponieważ sukces uczniów to też jest zasługa nauczycieli. W ostatnich kilku edycjach bardzo poprawiliśmy nasze rankingi; regularnie stawaliśmy na podium lub tuż za podium - mówi rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński.Absolwenci uczelni medycznych LDEK zdawali 7 lutego. Do tegorocznej sesji jesiennej LDEK przystąpiło w całym kraju ok, 1,5 tysiąca osób.Lekarze i dentyści, aby uzyskać pełne prawa wykonywania zawodu muszą po ukończeniu studiów zdać Lekarski bądź Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, które corocznie odbywają się w dwóch sesjach - wiosennej i jesiennej.Uczelnia czeka jeszcze na wyniki LEK-u, czyli Lekarskiego Egzaminu Końcowego.