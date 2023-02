Pełne doki Gryfii. Trwają remonty m.in. specjalistycznych statków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Morska Stocznia Remontowa Gryfia remontuje statki przystosowane do obsługi platform wiertniczych.

Dziś są trzy tego typu jednostki. To efekt koniunktury w wydobyciu ropy naftowej - mówi Amarendra Roy, dyrektor handlowy stoczni.



- Wszystkie rodzaje. Są w stoczni promy, masowce, kontenerowce i offshore'owe. Dzisiaj jest potrzebne doświadczenie stoczni, żeby flota trzymała się w formie i żeby służyły podczas budowy i obsługi platform - mówi Roy.



Na największym doku nr 5 remont przechodzi prom "Wawel", należący do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.



- Robiliśmy remonty napędów standardowo konserwacyjne, plus w pomieszczeniach różnego rodzaju ślusarskie i maszynowe prace wykonujemy. Następny w kolejce czeka już "Wawel", kończy się do końca tego miesiąca. W poniedziałek będzie postawiona druga jednostka - "Mazovia" i też pójdzie zaraz po tym na dok - mówi dyrektor handlowy stoczni.



W tym roku MSR Gryfia zamierza wyremontować ponad 100 jednostek. Zgodnie z planem, stocznia chce przyjąć pierwszy statek na budowany dok numer 8 pod koniec 2024 roku.