Trwa remont kołobrzeskiego dworca PKP [ZDJĘCIA]

Dzięki inwestycji kołobrzeski dworzec PKP pochodzący z 1904 roku ma odzyskać swój historyczny wygląd.

Dworzec przechodzi kompleksowy remont. Projekt przewiduje renowację elewacji budynku. Wyremontowany zostanie także cały hol dworca, który stanie się centrum obsługi podróżnych. To tu mieścić się będzie poczekalnia, kasy biletowe, ale także pokój zabaw dla dzieci. Prace obejmą także infrastrukturę wokół dworca, dzięki czemu stanie się on łatwiej dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.



Agnieszka Jurewicz z PKP S.A. mówi, że wszystkie dotychczasowe prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.



- Wykonane zostały wszystkie roboty podziemne, przeprowadzone zostały także rozbiórki. Wylano już pierwsze stropy, zdjęto i oczyszczono dachówkę z całego dworca, a wszystkie spękane i zniszczone zostały wymienione na nowe. Naprawiono także konstrukcję więźby dachowej. Na ukończeniu są również prace ziemne związane z układaniem sieci wodociągowej i energetycznej - mówi Jurewicz.



Przebudowa kołobrzeskiego dworca warta jest 24 mln zł i znalazła się w rządowym Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Wszystkie prace powinny zostać wykonane do końca roku.