Zabytkowa "berlinka" wraca na swoje miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uwielbiana przez mieszkańców zabytkowa "berlinka" wraca na swoje miejsce.

Miejska pompa w pobliżu skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Królowej Jadwigi, uległa uszkodzeniu na początku stycznia przez nieznanego sprawcę, który najprawdopodobniej wjechał w pompę samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia.



Dziś pracownicy ZWiK-u rozpoczęli montaż zabytkowej pompy ulicznej - wzbudziło to radość wśród mieszkańców: - Dobrze, że wróciła na miejsce. - Na razie jest "półpompą", ale jak zrobią, to będzie ładnie wyglądać... - Kiedyś jak nie było wody w domu, to człowiek ganiał tu z wiaderkiem... Dobrze, że to zachowano.



Nasi mechanicy uporali się z tym naprawdę szybko - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Remont właściwie trwał 1,5 miesiąca - pomalowanie, wspawanie i wyszlifowanie. W tej chwili posadowiliśmy ją, jeśli jutro pogoda pozwoli, to wykonamy resztę prac mocujących to urządzenie, wróci też ta część druga, górna zwieńczona królewską koroną, pomalowaną na żółto - dodaje Makowski.



Zabytkowe uliczne pompy, tzw. "berlinki" z połowy XIX wieku, to charakterystyczny element dla naszego miasta. Na ulicach Szczecina jest ich w sumie 28, uruchamiane są na wiosnę.