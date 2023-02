Utrudnienia w Wolinie

Chodzi o ulicę Kolejową, na której obecnie powstaje nowy zjazd z przeznaczeniem dla drogi szybkiego ruchu. źródło: https://www.google.pl/maps

Aż do końca roku wyłączony z ruchu kierowców został zjazd drogi krajowej numer 3 w kierunku centrum Wolina.

Chodzi o ulicę Kolejową, na której obecnie powstaje nowy wiadukt z przeznaczeniem dla drogi szybkiego ruchu.



Wielomiesięczne utrudnienia dotyczą jedynie kierowców jadących w kierunku Świnoujścia.



- Kierowcy jadący "trójką" od strony Szczecina, jeżeli chcą dojechać do Wolina muszą zjechać na Recław, czyli zjechać przed cieśniną Dziwna i pojechać starym mostem do Wolina. Również kierowcy z Wolina, którzy chcą pojechać w stronę Międzyzdrojów muszą cofnąć się i na Recławiu wjechać na drogę nr 3 - instruuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Wszystkie prace związane z budową drogi szybkiego ruchu w kierunku Świnoujścia powinny zakończyć się do połowy 2024 roku.