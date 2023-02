Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zadzwonił na policję i powiedział, że "wywali blok" jeżeli na miejsce nie przyjadą funkcjonariusze. To mieszkaniec Wałcza. Przyjechali.

Jak się okazało - mężczyzna nudził się podczas picia alkoholu i chciał z kimś porozmawiać. Za popełnione wykroczenie grozi areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 1.5 tys. zł.



Za spowodowanie niepotrzebnej czynności można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych. Wobec mężczyzny policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu.