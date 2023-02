Wyjątkowa współpraca rozgłośni ze Szczecina i Lwowa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podpisanie umowy było symboliczne, ale pomoc - realna i namacalna. Radio Szczecin zawarło porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Lwów.

Nasza rozgłośnia wysłała również kolegom po fachu agregat, który pomoże tamtejszym dziennikarzom kontynuować emisję w przypadku braków w zasilaniu. Podpisanie umowy odbyło się zdalnie.



To istotne wsparcie w tym trudnym czasie - mówi redaktor naczelna lwowskiego radia Maria Pyż.



- Agregat zakupiony przez Radio Szczecin, aby utrzymać stały prąd w redakcji radiowej, dotarł do Warszawy i za kilka tygodni stamtąd dotrze do Lwowa. To pozwoli nam pracować, zabezpieczyć redakcję w której pracujemy i nagrywać coraz to nowe materiały - mówi Pyż.



Współpraca między rozgłośniami będzie jednak znacznie szersza - zapewnia prezes Radia Szczecin Wojciech Włodarski.



- Najbliższych dniach zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia Szczecin do słuchania audycji ze Lwowa, która będzie realizowana przez dziennikarzy Polskiego Radia Lwów. Będziecie Państwo zaskoczeni, bo to będą młode głosy. Polskie Radio Lwów jest realizowane przez młodych nastoletnich Polaków - mówi Włodarski.



Do tego młodzi lwowscy dziennikarze przyjadą latem do Radia Szczecin na szkolenie.



Więcej na ten temat w audycji "Wszystko na gorąco" po godzinie 16.