Prąd z elektrowni atomowej jest tańszy i bardziej ekologiczny

Pierwszy krok w kierunku powstania elektrowni jądrowej w Polsce wykonany - ruszają prace przedprojektowe, na które w środę z amerykańskim koncernem Westing-house umowę podpisała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

Umowa dotyczy takich kwestii jak m.in. oszacowanie wartości inwestycji, ocena kwestii bezpieczeństwa czy przygotowanie wstępnego harmonogramu. Rozpoczynamy realne działania - mówi Tomasz Stępień, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.



- Z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą. Jeszcze w tym roku podpiszemy pierwszą umowę na projektowanie elektrowni - mówi Stępień.



Prąd z elektrowni atomowej jest tańszy, a do tego bardziej ekologiczny. Mały reaktor potrafi wytworzyć tyle energii, ile kilkadziesiąt tysięcy wagonów węgla.



Skala jest nieporównywalna - mówi profesor Konrad Czerski, kierownik Centrum Fizyki Eksperymentalnej na Uniwersytecie Szczecińskim.



- Jak porównujemy to z chemiczną energią, czyli z energią wiązania elektronu w atomie, to jest 10 milionów razy silniejszy efekt niż w jakichkolwiek przemianach chemicznych - mówi Czerski.



