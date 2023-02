Kolejny transport darów wyruszył na Ukrainę [ZDJĘCIA]

Kolejny transport z żywnością m.in. dla dzieci wyruszył w piątek ze Szczecina na Ukrainę. To 21 transport zorganizowany przez Fundację Chrześcijańska Służba Rodzinie. W sumie pojedzie do Chersonia 17 ton żywności, mówi Mariusz Socha z Fundacji.

- Poprzednie transporty trafiały do różnych dużych miast, najwięcej do Zaporoża, ale też do Iwanofrankowska, Tranopola, Czernichowa, Charkowa. Wszystkich nie pamiętam, ale w różne miejsca - mówi Socha.Ukrainie jest wszystko potrzebne, zakłady pracy nie pracują, mężczyźni są na froncie, mówi Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Henryk Kołodziej. - To co ładujemy teraz do Chersonia, pojedzie do Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala - około 400 dzieci jest wewnątrz a 150 codziennie przychodzi pod szpital. Dzieci są głodne, źle ubrane i brudne. Jak rozmawiałem wczoraj z lekarzem stamtąd, to płakał, jak usłyszał, że wysyłamy mu ten transport.Samochód ciężarowy, który w piątek wyruszył na Ukrainę dotrze do Chersonia we wtorek rano.