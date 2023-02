11 tysiący uchodźców - pomoc szczecińskiego Caritas

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom działa w ramach szczecińskiego Caritas.

W tym miejscu Ukraińcy mogli liczyć na ciepły posiłek czy znalezienie dachu na głową.- Pierwszy tydzień od wybuchu wojny na Ukrainie był dla nas najtrudniejszy - wspomina Anna Ścibior - Butrym, pracownica centrum pomocy migrantom.- Nasz telefon był gorący, od osób, które zgłaszały chęć przyjęcia uchodźców i od tych, które tego miejsca zamieszkania potrzebowały i wsparcie psychologiczne.Bardzo dużo robimy w kwestii adaptacji i integracji osób z Ukrainy - dodaje Ścibor - Butrym. - Żeby one odnajdowały się w naszym systemie, organizujemy kursy języka polskiego. Ich potrzeby głównie dotyczą zdobywania wiedzy, a nasza praca głównie doradztwa - w jaki sposób sobie tutaj poradzić z zapisaniem dziecka do szkoły, do przedszkola, szkolnictwo wyższe.Jedną z osób które korzysta z pomocy Centrum Caritasu jest Pani Katarzyna, która uciekła z rodzinnej Winnicy. - Przyszłam w sprawie tłumacza i notariusza, otrzymałam pomoc, wszystko zostało załatwione.Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie działa od 5 lat i mieści się przy ulicy Henryka Wieniawskiego 5.