Szczecinianie manifestują sprzeciw wobec reżimu Putina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Plac Solidarności w Szczecinie pokrył się niebiesko-żóltymi barwami w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę - trwa tam manifestacja "Solidarni z Ukrainą", która jest jedną z wielu organizowanych na terenie kraju. To gest sprzeciwu wobec reżimu Putina i upamiętnienie ofiar wojny.

Manifestacja, w której bierze udział blisko 1000 osób rozpoczęła się o 18.00 od minuty ciszy i hymnu Ukrainy, który zaśpiewał chór Uniwersytetu Szczecińskiego.- Codziennie myślimy o tym co tam się dzieje, czekamy na nasze zwycięstwo. - Dzisiaj przede wszystkim chcieliśmy wesprzeć nasz kraj, prezydenta, rodzinę. Chcieliśmy podziękować Polakom, za wsparcie. - Chodzi o mój kraj, to jest bardzo ważne dla mnie i dla mojego narodu, dużo młodych osób ginie teraz u nas w kraju, to jest straszne.Na znak solidarności Filharmonia również rozbłysła w kolorach ukraińskiej flagi.Przypomnijmy, że rok temu 24 lutego rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę.