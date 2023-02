Putin się przeliczył - debata w Radiu Szczecin

Rok temu na Ukrainę spadły pierwsze rosyjskie rakiety, a agresor w ramach putinowskiej "operacji specjalnej" wdarł się w jej granice z trzech stron. Ukraina miała upaść w 72 godziny, jednak tak się nie stało. O tym dlaczego plan zagrabienia ziem naszego wschodniego przez Putina nie powiódł się dyskutowali goście debaty edycji specjalnej "Radia Szczecin na Wieczór" w rocznicę krwawej napaści Rosji na Ukrainę.

Rosja zlekceważyła swojego przeciwnika. Ukraińcy stali się narodem - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Zły wywiad, złe dopasowanie, Ukraina posiadał żołnierzy, elitarne jednostki, wprawione w Wojnie od 2014 roku. Putin atakując Ukrainę, moim zdaniem, żył w pewnym oderwaniu od rzeczywistości.Rosja zlekceważyła prezydenta Stanów Zjednoczonych i Ukrainy - mówił Michał Jach, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. - Prezydentem Ukrainy został aktor komediowy, o którym byli przekonani, że będzie marionetką, tymczasem okazał się mężem stanu.Bardzo ważnym czynnikiem są morale armii ukraińskiej - mówiła dr Liana Hurska-Kowalczyk - adiunkt w Instytucie Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. - Ukraińcy wiedzą o co walczą, o własną ziemię, państwo, bronią swoje rodziny.Jednym z czynników są błędy w dowodzeniu - mówił dr hab. Krzysztof Kowalczyk - prof. w Instytucie Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. - Ten plan się nie udał, zajęcia szybko Kijowa, eliminujemy prezydenta Zelenskiego, osadzamy swoją marionetkę - to na skutek oporu narodu ukraińskiego, błędów w dowodzeniu, cel nie został zrealizowany.Według danych ukraińskich, głównie w wyniku ataków rakietowych, bombardowań i ostrzału artylerii zginęło ok. 40 tyś cywilów, zaś według danych amerykańskich śmierć i rany odniosło ok. 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich.