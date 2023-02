Koniec wojny coraz bliżej czy... dalej?

O scenariuszach rozwoju sytuacji na Ukrainie dyskutowali wczoraj goście w specjalnej edycji "Radia Szczecin na Wieczór".

Przebieg wojny zależy od sprzętu i środków - podkreśla Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. - Brakuje w Rosji przede wszystkim amunicji. Logistyka u nich leży. Im bardziej buńczuczne zapowiedzi Putina, tym bardziej skłaniam się do raczej krótszego czekania na to zakończenie wojny, niż dłuższego...- Ta wojna może trwać długo - przekonuje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki: - Jeżeli nie zmieni się nic na Kremlu, to te widoki na rychły koniec wojny są bardzo mizerne, więc raczej będziemy niestety obserwować przedłużającą się wojnę.O ważnych czynnikach decydujących o przebiegu wojny mówi dr Liana Hurska-Kowalczyk, adiunkt w Instytucie Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego: - Ukraina jest skazana na walkę i wiele będzie zależało od dowództwa, od planowania operacji.Bardzo istotnym czynnikiem jest siła oddziaływania sankcji na Rosję - podkreśla dr Krzysztof Kowalczyk z Instytutu Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. - W tej chwili Rosja już straciła. Rok do roku o 45 procent spadły jej dochody ze sprzedaży ropy i gazu. Nie wiem, jak ostatecznie zachowają się Chiny. Ważna jest tutaj także determinacja ukraińskiej armii - dodaje Kowalczyk.Uciekając przed wojną Ukrainę opuściło około 7 mln ludzi, najwięcej do Polski, gdzie dziś - według szacunków - gościmy ok. 1,5 mln uchodźców