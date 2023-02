Już niedługo wodowanie nowego promu dla PŻB

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin/Archiwum]

Na przełomie marca i kwietnia, we włoskiej stoczni nastąpi wodowanie nowego promu budowanego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Prom ma pływać na linii Świnoujście-Ystad - mówi Andrzej Madejski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.



- Prace idą dynamiczne, kadłub już jest praktycznie w całości wykończony, jeżeli chodzi o prace spawalnicze i montażowe. W tej chwili są ogromne nakłady na wyposażanie techniczne wewnątrz kadłuba. Projekt jest w pełni zaawansowany - tłumaczy Madejski.



Nowy prom zwiększy o 25 procent możliwości przewozowe armatora. - Prom jest typu ropax, długości 216 metrów, około 3 km linii ładunkowej i około tysiąca pasażerów do przewożenia. Prom będzie przystosowany też do zasilania paliwem gazowym, to również wpisuje się w naszą strategię, czyli dostarczanie usługi niskoemisyjnej - podkreśla Madejski.



W zeszłym roku, PŻB podpisała 10-letnią umowę czarterową na tę jednostkę. Po wejściu na linię, Polska Żegluga Bałtycka chce wycofać z żeglugi prom Wawel.