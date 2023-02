Kotwica rozpoczyna rundę wiosenną

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Piłkarze Kotwicy Kołobrzeg rozpoczną dziś rundę wiosenną w drugiej lidze. Biało-niebiescy są już w Pruszkowie, gdzie zagrają z miejscowym Zniczem.

Kotwica to sensacyjny lider drugiej ligi. Znicz zajmuje natomiast siódmą lokatę, tuż za strefą barażową.



W pierwszym meczu w Kołobrzegu, to gospodarze wygrali 2:1. Kotwica liczy na udane rozpoczęcie wiosennych rozgrywek. Zimą Kotwica dokonała szeregu wzmocnień, a do klubu dołączył m.in. były kapitan Pogoni Szczecin Adam Frączczak, który po 12 latach powrócił do rodzinnego miasta.



Nowy zawodnik Kotwicy mówi, że drużyna nie może lekceważyć żadnego przeciwnika. - Jesteśmy liderem, klub w tym okienku transferowym zadziałał tak, że trochę szumu się zadziało. Nie ukrywam, każdy będzie miał dodatkową motywację, żeby coś ugrać, nasza rola jest taka, aby temu sprostać - dodał Frączczak.



Początek spotkania w Pruszkowie o godzinie 13:00. Bezpośredni awans do I ligi uzyskają dwa najlepsze zespoły. Kolejne cztery zagrają w barażach. Kotwica ma trzy punkty przewagi nad drugim KKS-em Kalisz i cztery nad strefą barażową.