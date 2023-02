Wizytówka Szczecina dziś dostępna dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Archiwum Państwowe w Szczecinie to zabytkowy budynek z 1901 roku, będący jedną z wizytówek naszego miasta.

Dziś został udostępniony mieszkańcom w ramach X Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.



Uczestnicy podziwiali m.in projekt dworca kolejowego, magazyny archiwum i najdłużej działającą windę towarową.



Jak zapewniają zwiedzający, jest to świetne miejsce dla pasjonatów historii naszego miasta: - Najlepsza wycieczka, jak dla mnie, bo nie byłam ani w Archiwum Państwowym, ani w Browarze, który będzie kolejny. - Jestem pod wrażaniem, zabytkowe meble, starodruki, które nam tutaj udostępniono... Niesamowite to wszystko. - To świetne miejsce dla pasjonatów historii Szczecina.



- Mamy tutaj zarówno dokumentację niemiecką, powstałą przed 1945 rokiem, ale również dokumentację polską. Z takich ciekawych, to będzie na przykład dokumentacja motocykla Junak, czy wszystkich statków produkowanych w byłej stoczni szczecińskiej. Taka wizyta na pewno rozszerza wiedzę na temat historii tego miasta i regionu - opowiada prof. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.



Zwiedzanie Archiwum Państwowego odbywa się w grupach, ostatnia wschodzi do budynku o godz. 13:15.