Zwiedzanie browaru. Szczecinianie nie zawiedli [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mimo, że w czasie wojny został w 35 proc. zniszczony to funkcjonuje dalej i jest symbolem Szczecina od 170 lat.

Mowa o szczecińskim browarze Bosman, który udostępniono mieszkańcom do zwiedzania w ramach X Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Obiekt - na co dzień zamknięty dla turystów - od 2005 roku produkuje ponad 1 milion hektolitrów piwa rocznie.W sobotę kulisy pracy szczecińskiego browaru poznali mieszkańcy Szczecina.- Jesteśmy na głównym placu przy produkcji w browarze Bosman - objaśniał przewodnik.- Jest to bardzo super sprawa, bo na co dzień nie można. Nawet jakbym chciał zarezerwować wycieczkę, to nie ma takiej możliwości. - Wreszcie jest okazja, żeby zobaczyć ten browar od środka. Robi wrażenie. Piękne kadzie z miedzi, wszystkie instalacje... - Odwiedziłem już kilka browarów w Czechach. Na chwilę obecną warzelnia jest ok. Bardzo ładna - mówili zwiedzający.- Browar Szczeciński może poszczycić się dużym zaawansowaniem technologicznym. Tak naprawdę wydajność warzelni jest na poziomie 16 warek na dobę. To jest mniej więcej 320 hektolitrów - tłumaczył Mariusz Polewka - lider produkcji w Browarze Bosman.Browar Bosman mieści się przy ulicy Chmielewskiego 16 w Szczecinie.