Zażądał 80 tysięcy złotych - ukradł 450 złotych, ale odpowie za rozbój. Mężczyznę zatrzymała policja. Grozi mu 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku w Szczecinie. Do jednego z biur wszedł sprawca i zażądał pieniędzy. Najpierw było to 80 tysięcy, później 50 tysięcy, 10 tysięcy i na końcu: 1000 złotych.



Za każdym razem napadnięty mówił, że takich pieniędzy nie posiada. Wtedy sprawca pchnął pokrzywdzonego na witrynę znajdującą się za nim, która pękła. Następnie zaczął szukać w biurze gotówki. Znalazł 450 złotych, które zabrał i uciekł.



Szybko wpadł w ręce policji. Był już wcześniej karany. Trafił do aresztu. Za swoje czyny odpowie przed sądem.