Budowa szkoły podstawowej na Warszewie [ZDJĘCIA]

Od ubiegłorocznej jesieni inwestycja ma nowego wykonawcę; ma 18 miesięcy na postawienie obiektu.

Wykonana została stalowa konstrukcja dachu nad salą gimnastyczną.



Wewnątrz trwają aktualnie prace murarskie oraz tynkarskie, prowadzony jest także montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych. Szkoła będzie dwupiętrowa, z halą sportową oraz dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej.



Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Na zewnątrz powstanie boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla najmłodszych dzieci i siłownia. Ustawione zostaną też stoły do ping-ponga.



Przed szkołą pojawi się parking. Koszt prac to ok. 70 mln zł brutto. Wykonawcą jest firma ze Strzelec Opolskich.