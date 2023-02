OSP w Węgorzynie otrzyma nowe wozy bojowe [ZDJĘCIA]

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzynie w województwie zachodniopomorskim otrzyma nowe wozy bojowe. To jedna z gmin, wybranych przez rząd do udziału w programie dofinansowania zakupu pojazdów.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński podkreślił podczas uroczystego przekazania środków, że modernizacja służb jest częścią wyrównywania poziomu rozwoju regionów Polski oraz wyrównania szans ich mieszkańców.- Nie ma "Polski A", nie ma "Polski B", nie ma "Polski C". Bezpieczeństwo w tym wymiarze, za który również Wy, jako ochotnicy, jako partnerzy Zawodowej Straży Pożarnej, na co dzień dbając o powierzonych Wam współmieszkańców, odpowiadacie. Nasz rząd dołoży wszelkich starań, żeby niwelować te różnice, bo to jest oczywiste, że mieszkańcy Lisiego Pola czy Cerkwicy mają takie same prawo do poczucia bezpieczeństwa jak mieszkańcy Szczecina, Gdańska czy Poznania - podkreślił poseł Brudziński.Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker mówił w OSP w Węgorzynie, że strażakom ochotnikom należy się odpowiednie wsparcie.- Na co dzień macie wielką pasję, która doprowadziła do tego, że jesteście strażakami-ochotnikami, że swój wolny czas właśnie w taki sposób pożytkujecie, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Silne państwo powinno być stać na to, aby jak najlepsze warunki pracy, warunki służby wam zorganizować - dodał minister Szefernaker.W tym roku w ramach rządowej pomocy do Ochotniczych Straży Pożarnych trafi 675 wozów bojowych. Do jednostek trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.Rząd przekazał również 236 miliardów złotych na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu łączności i bojowego strażaków oraz sprzętu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.