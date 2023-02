Trudne warunki na drogach regionu. Sprzęt zimowy na drogach

W województwie zachodniopomorskim doszło do kilku kolizji. Na trasy wyjechał sprzęt zimowy.

Synoptycy zapowiadają zawieje śnieżne, zwłaszcza w pasie nadmorskim. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na drogach pracuje pięć pługów i 58 pługosolarek.Około godz. 20 przed Kulicami (gmina Nowogard) od strony Wierzbięcina kierowca wjechał do rowu. Do podobnego zdarzenia doszło na drodze z Mścic do Mielna.Trudne warunki też na S6 - na odcinku od Starych Bielic w stronę wsi Dobre w powiecie koszalińskim jeden z kierowców również stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu.Nikt z prowadzących nie został poszkodowany.- Na drodze z Łobza do Reska droga praktycznie nieodśnieżona. Mijałem jeden pług, był "na kogucie", lemiesz podniesiony... Leży sporo śniegu, proszę uważać - napomina słuchacz Radia Szczecin.Do niedzieli, do godz. 9 obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniami dla całego województwa.