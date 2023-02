Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od rana wyłączone z ruchu zostało torowisko na placu Zwycięstwa w Szczecinie. Tym samym ruch tramwajowy w tej części miasta - aż do południa - został wstrzymany.

Do godziny 12.00 kursowanie tramwajowej ósemki jest całkowicie zawieszone. W jej miejsce pojawiła się zastępcza linia autobusowa nr 808. Kursuje co 20 minut na trasie z Gumieniec do Bramy Portowej.



Do południa z objazdów korzystać muszą tramwaje linii nr 7 i nr 9.