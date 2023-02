Koło Gospodyń Wiejskich w Smolęcinie zaprasza także panów

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

We wsi Smolęcin w gminie Kołbaskowo rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich.

Mieszkanki Smolęcina nosiły się z takim zamiarem już od kilku lat, z powodu pandemi plany organizacyjne trzeba było jednak przełożyć w czasie.



- Do tej pory odbywały się u nas szkolenia we współpracy z gminą Kołbaskowo i Ośrodkiem Doradztwa w Barzkowicach, teraz chcemy działać jeszcze bardziej intensywnie - mówi przewodnicząca koła Aniela Szerszeń.



- Teraz zmobilizowałyśmy się, założyłyśmy koło i działamy. Wcześnie spotykałyśmy się nieformalnie i wiele się przez ten czas nauczyłyśmy. Na początek czeka nas rękodzielnictwo odnośnie zbliżających się Świat Wielkiej Nocy. Myślę, że będziemy też niedługo działać odnośnie wspólnych ćwiczeń, zasad zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia - tłumaczy Szerszeń.



- Smolęcin jako miejscowość rozwija się dość dynamicznie, osiedlają się tu nowi mieszkańcy, chcemy integrować naszą społeczność - mówi sołtys Smolęcina - Leokadia Zaborowska: - Ludzie się wspierają, pomagają sobie. To naprawdę wspaniała wioska. Dużo nowych domów się buduje i mamy nadzieję, że będzie przybywało członków tego koła. Panów też oczywiście serdecznie zapraszamy.



W gminie Kołbaskowo działa już od lat, kilka prężnych Kół Gospodyń Wiejskich w: Kamieńcu, Siadle Górnym, Przecławiu i Stobnie.