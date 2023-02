Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Osoby utrzymujące drób na własne potrzeby nie muszą go rejestrować w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ten dotyczy tylko tych właścicieli gospodarstw, którzy sprzedają jaja czy mięso. Tak mówi nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych.



- Osoby utrzymujące drób wyłącznie na własne potrzeby nie mają obowiązku zgłaszać się w celu uzyskania numeru rejestracyjnego, a tym samym - nie muszą rejestrować go w Krajowej Bazie Danych w ARiMR. Każda produkcja, która ma charakter komercyjny powinna być zgłoszona - mówi dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.



Każdy posiadacz drobiu musi natomiast zgłosić ten fakt do powiatowego lekarza weterynarii. Ma to związek z przepisami sanitarnymi o zwalczaniu ognisk ptasiej grypy.



- To rozporządzenie nakazuje zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych - dodał.



Do tej pory w systemie rejestracji ARiMR rolnicy mieli obowiązek zgłaszać hodowle bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej. Teraz ARiMR będzie prowadził także bazę danych na temat drobiu i koni.



Zgodnie z nowymi zapisami właściciele drobiu muszą zgłosić miejsca utrzymywania swoich hodowli do 6 kwietnia.