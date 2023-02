Poseł PiS: trzeba przywrócić do normy rynek zbóż

Konieczne jest przywrócenie kontroli na granicach z Ukrainą - tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tylko to pozwoli przywrócić do normy rynek zbóż.Od kilku miesięcy w polskich magazynach zalegają plony zza wschodu, przez co polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich zbiorów, choć nasz kraj miał być jedynie drogą tranzytową na zachód dla ukraińskiego towaru.Jeśli kontrole na granicach nie wrócą, problem może się powtarzać w kolejnych latach - wyjaśniał Ardanowski w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".- Natychmiast wprowadzić kontrole granicy, bo chociaż się mleko rozlało i problem w przyszłości będzie równie poważny jak teraz, to przynajmniej go nie zwiększamy. Bardzo dużo zawiniła Komisja Europejska. Ponieważ było zniesienie ceł, to łatwo było przewidzieć, że w związku z tym nie kontrolowane w żaden sposób zboże i rzepak napłyną przede wszystkim do krajów, które są najbliżej Ukrainy - mówi Ardanowski.We wtorek rolnicy na temat tego problemu będą rozmawiać z ministrem rolnictwa w Warszawie. Więcej o sytuacji w branży rolniczej w zakładce " Na Szczecińskiej Ziemi ".