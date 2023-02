Spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja nadal go szuka [AKTUALIZACJA]

66-letnia kobieta została ranna po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem w Policach.

Aktualizacja z godziny 18 27.02.

Do zdarzenia doszło około godziny 15 na ulicy Wojska Polskiego.- Kierujący samochodem marki Volkswagen wymusił pierwszeństwo wyjeżdżając z ulicy Piłsudskiego w ulicę Wojska Polskiego przed jadącym autobusem. Kierowca, żeby uniknąć zderzenia gwałtownie zahamował. Jeden z pasażerów się przewrócił i doznał otarć ciała. Kierowca Passata zbiegł z miejsca zdarzenia - relacjonuje Anna Kazimierczak z Komendy Powiatowej Policji w Policach.Utrudnienia w ruchu dotyczą nitki w kierunku Szczecina.Nie udało się do tej pory złapać sprawcy wypadku, do którego doszło w Policach. Na miejscu zabezpieczono ślady, funkcjonariusze czekają też na zgłoszenia od osób, które mogą wiedzieć, kto prowadził samochód. Poszkodowana została starsza kobieta - to pasażerka autobusu.Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu.