Koparka ześlizgnęła się ze skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Do zdarzenia doszło przed godziną 16 w poniedziałek. Moment zsuwania się pojazdu uchwycili internauci.

Aktualizacja z godziny 18:00 27.02.

Informację na ten temat otrzymaliśmy od dzwoniących pod numer naszego czujnego telefonu 510 777 222.- Kopareczka zsuwa się ze skarpy przy zameczku - potwierdzają telefonicznie słuchacze.Jak udało nam się ustalić nikomu nic się nie stało. Ekipy budowlane pracują w okolicach Trasy Zamkowej w Szczecinie przy remoncie zamku, po tym jak 6 lat temu doszło w nim do katastrofy budowlanej.Pierwszy etap inwestycji, to rozbudowa i zabezpieczenie zamkowych tarasów. W ramach prac planowany jest gruntowny remont i konserwacja północnego skrzydła zamku.Inwestycja według planów zakończy się w marcu 2025 roku.Nikomu nic się nie stało, ale są kłopoty z przejazdem - potwierdzają służby. Zamknięty jest zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku starówki. To na wypadek, gdyby koparka się zsunęła na jezdnię. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna.Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.