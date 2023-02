Leśnicza brać pomogła sąsiadom w opresji

Ponad milion złotych wydała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych na pomoc Ukrainie, od początku wybuchu wojny 24 lutego.

W ramach pomocy leśnicy swoim ukraińskim odpowiednikom wysłali plecaki, odzież, drony, a także samochody terenowe. Wszystko to, co jest niezbędne do walki z rosyjskim agresorem.- Cała nasza leśnicza brać pomogła naszym wschodnim sąsiadom w opresji - zaznacza Andrzej Szelążek, dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie.- To są środki nie tylko ze środków funduszu lasów. Natomiast są one zbierane również pośród leśników.30 uchodźców z Ukrainy jest mieszkańcami ośrodka wypoczynkowego "Bażyna" w Pogorzelicy, należącego do Lasów Państwowych.- Większość z tych osób znalazła oprócz miejsca zakwaterowania również miejsce do życia. Ich dzieci chodzą tutaj do szkoły. Staramy się stworzyć normalne warunki do życia - dodaje Szelążek.Z tej okazji w Pogorzelicy odbył się koncert zespołu TARAKA upamiętniający obronę Ukrainy przed rosyjską agresją.