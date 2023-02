Będzie więcej pieniędzy dla rolników za problemy z ukraińskim zbożem?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Są pieniądze dla rolników, aby zrekompensować problem z zostającym w Polsce zbożem z Ukrainy - mówiła w "Rozmowach pod krawatem" Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd proponuje teraz dopłaty do tony pszenicy i kukurydzy - 250 dla gospodarzy z terenów graniczących z Ukrainą na wschodzie, w głębi kraju 200 i 150 złotych. Zachodniopomorscy rolnicy chcą wynegocjować wyższe kwoty. Oczekiwania zawsze są większe niż możliwości, ale pieniądze są - podkreślała prezes ARiMR-u



-Z drugiej strony myślę, że to była pewna nierzetelność osób, które zajmowały się tym transportem, ponieważ to miały być kanały transportowe, a nie rynek docelowy, bo Ukraina zaopatrywała jednak sporą część świata w swoje zboża i nie wierzę, że nagle to zapotrzebowanie się zmniejszyło. Tym niemniej Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad założeniami dla takiego wsparcia - zapewniała Szymańska.



Podkreślała, że rząd każdorazowo stara się reagować, gdy rolnicy zgłaszają swoje problemy: jako przykład szefowa Agencji podała dopłaty do cen nawozów, na ten cel przeznaczono prawie trzy miliardy złotych.



Dzisiaj rolnicy m.in. na temat ukraińskiego zboża będą rozmawiać w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie.