Prawdopodobnie przyjmą mandat radnego szczecińskiej Rady Miasta: Andrzej Radziwinowicz zasili klub Koalicji Obywatelskiej, a Dariusz Smoliński Prawa i Sprawiedliwości.

To następstwo wyborów do Sejmu - posłami zostali dwaj dotychczasowi radni: Patryk Jaskulski z KO oraz Dariusz Matecki z PiS.Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, następni na wyborczych listach z 2018 roku Radziwinowicz i Smoliński zgodzą się na przyjęcie mandatu w Radzie Miasta Szczecin.Andrzej Radziwinowicz jest działaczem partii Zieloni, angażował się w obronę przeznaczanych do wycinki drzew w różnych punktach Szczecina. Dariusz Smoliński jest z kolei członkiem PiS, jest przedsiębiorcą i menadżerem działającym w branży morskiej.