Kiepskie oznakowanie i niebezpieczne objazdy. Kierowcy o przebudowie DW102 [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin

Przebudowa drogi wojewódzkiej numer 102 - na odcinku drogi pomiędzy Trzebiatowem a Włodarką - wprawia kierowców w osłupienie.

Wszystko przez wytyczone objazdy. Pierwszy - przez Cerkwicę - jest zbyt długi, a drugi - wyznaczony drogą powiatową przez Sadlno-Sadlenko - ryzykowny dla zawieszenia samochodów. Wielu kierowców narzeka jednak na ich oznakowanie...



- Bardzo kiepsko. Trochę błądziłam... Jadę do Trzebiatowa z Pogorzelicy i nie wiedziałam, że trzeba tam skręcić na Sadlno. Ktoś mi dopiero podpowiedział i musiałam zawrócić... - Sam pani widzi, to jest droga polna, na dzisiejsze standardy. - Jadę pierwszy raz tą drogą, ale chyba będę później wracała z pracy inną trasą. - Nie ma dobrego oznakowania, jest tak naprawdę w Trzebiatowie oznakowanie na Międzyzdroje. Nic więcej... - skarżą się kierowcy.



Wyznaczyliśmy objazd przez Cerkwicę - bo takie są przepisy - i tą drogą zalecamy kierowcom objazd - mówi Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.



- Jeżeli zamykamy drogę wojewódzką, to objazd musi być poprowadzony drogą tej samej kategorii, czyli tylko drogami wojewódzkimi - dodaje Radziwonowicz.



Utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 102 potrwają do końca maja.