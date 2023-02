Zagrali dla Ukrainy. "Chcieliśmy podarować im chwilę wytchnienia"[ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin

Wyjątkowy koncert, wyjątkowego zespołu i z ukraińskimi uchodźcami na widowni - tak wyglądał występ zespołu "Taraka".

Koncert odbył się w ośrodku Lasów Państwowych "Bażyna" w Pogorzelicy. Podobnie jak w trakcie innych tego typu występów - dochód przekazano na rzecz walczących z rosyjskim agresorem.



- Kiedy się śpiewa dla Ukraińców w Polsce, to jest to wyjątkowe spotkanie, i kiedy możesz im podarować chociaż chwilę wytchnienia, to robisz coś, co jest po prostu piękne - podkreśla Karol Kus z zespołu.



- Z tych 47 osób, 20 osób wciąż z nami jest i myślę, że będą jeszcze tak długo, jak będzie trwała wojna - dodaje Marzena Salamon, kierownik ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Bażyna" w Pogorzelicy.



Na pomoc Ukrainie - od początku wybuchu wojny - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wydała ponad milion złotych.