Albo spełnienie postulatów, albo ciągniki znów wyjadą na drogi. Rolnicy będą dzisiaj negocjować w Warszawie.

W siedzibie resortu rolnictwa przedstawią swoje postulaty - to m.in. rozwiązanie problemu z ukraińskim zbożem, które zalega w polskich magazynach, przez co polscy gospodarze mają problem ze sprzedażą swoich plonów.Domagają się również interwencji na rynku nawozów, które w ich ocenie wciąż są za drogie. Problemem są także nowe zasady unijnych dopłat do upraw, rolnicy alarmują, że reguły nadal są niejasne i chcą, aby weszły one w życie później, aby mieć czas na przygotowania.Zapowiadają, że jeśli rozmowy nie potoczą się po ich myśli, to rozpoczną kolejny protest - tym razem także w Warszawie. Negocjacje ruszają o godz. 17:00.