Szczecin znów pobiegnie Tropem Wilczym

Biegi "Tropem Wilczym" na Jasnych Błoniach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś ostatnia szansa, by dopisać się do listy startowej biegu organizowanego z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Impreza odbywa się w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Są jeszcze wolne miejsca, w sumie pobiegnie około 500 osób - mówi Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości, organizator biegu.



- Jest bieg główny 1963, wcześniej pobiegną tradycyjnie dzieci - zawsze udział bierze bardzo duża grupa. W tym roku także na najmłodszych czekają niespodzianki. Zawsze staramy się ten bieg uhonorować, bo ci najmłodsi są najfajniejsi w tym wszystkim. We wtorek można się jeszcze zgłosić do biegu, później nie będzie już takiej możliwości. Dzisiaj jest ostatnia szansa, do godziny 24:00 można się zapisywać - podkreśla Woźniak.



Bieg Tropem Wilczym odbędzie się w niedzielę, start w południe. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca.