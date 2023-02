fot. archiwum prywatne Fot. archiwum prywatne fot. archiwum prywatne

Czy dojdzie do referendum o odwołanie burmistrza Władysława Diakuna? Taką możliwość zapowiadają organizatorzy protestu przeciwko budowie tzw. "żółtego" wariantu obwodnicy Polic.

Kolejny wniosek - w sprawie zmiany przebiegu trasy nowej drogi - trafił już na ręce władz gminy. Podpisali go mieszkańcy Polic, Przęsocina, Trzebieży, Siedlic i Leśna Górnego - mówi jeden z inicjatorów protestu Łukasz Rybczyński.



- Złożyliśmy do pana Diakuna około 700 podpisów, natomiast wcześniej złożyliśmy grubo ponad setkę, oprócz tych podpisów również złożyliśmy ponad 100 wniosków do konsultacji społecznych. Mamy zaplanowane kolejne akcje, także nie poddamy się - podkreśla Rybczyński.



Wniosek o zaniechanie budowy tzw. "żółtego" wariantu podpisali nie tylko sami mieszkańcy, ale również radni niemal wszystkich opcji politycznych Rady Miejskiej w Policach.