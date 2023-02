Darczyńcy poszukiwani. Maluchy w szpitalu potrzebują nowego sprzętu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mali pacjenci pilnie potrzebują nowych łóżek. Placówka medyczna prosi o pomoc, a fundacja rozpoczyna zbiórkę. Chodzi o 10 łóżek dla Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Trzeba tam wymienić ich 10, bo te z których obecnie korzystają pacjenci są już przestarzałe - mówi prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, kierujący Kliniką.



- One przybyły na oddział, kiedy ten był otwierany, czyli w 2003 roku więc one już nie spełniają standardów obecnych i dlatego ta wymiana jest tak niezmiernie ważna, żeby te małe pociechy mogły w komforcie po prostu przebywać na oddziale onkologii - wyjaśnia Peregud-Pogorzelski.



Zbiórkę organizuje fundacja Dar Szpiku, o pomoc zwraca się przede wszystkim do firm - mówi Dorota Raczkiewicz, prezes fundacji.



- Rękawy trzeba zakasać. Potrzebujemy tego i potrzebujemy was wszystkich. Potrzebujemy takiej armii ludzi, którzy pomogą. Tych potrzeb jest znacznie więcej - relacjonuje Raczkiewicz.



Na łóżka trzeba uzbierać ponad 130 tysięcy złotych.