Żeby Głębokie nadal było głębokie. Dolewają wody do jeziora

W jeziorze Głębokie w Szczecinie wody nie zabraknie, dba o to Zakład Wodociągów i Kanalizacji. By poziom wody był na odpowiednim poziomie dolewana jest woda z rzeki Gunicy. Tak jest od 25 lat, ostatni rok jednak pokazał jak ważna jest ta instalacja. W tym ma być podobnie.

Poziom wody w jeziorze Głębokie obniżył się między innymi po ubiegłorocznych suszach, ten proces trwa już od lat. Poziom wody sam się jednak nie wyrówna i trzeba pomóc naturze. Tym zajmuje się właśnie ZWIK. Szczególnie koniecznie stało się to w ubiegłym roku.



Gunica to rzeka wypływająca z jeziora Świdwie, która bieg swój kończy w Jasienicy koło Polic. Z kolei instalacja, która zasila Głębokie zaczyna się w okolicach Tanowa. Z rzeki do jeziora woda płynie rurociągiem. Warunek jest jeden - poziom wody w rzece musi być odpowiedni. Ostatnim razem przy sprzyjających warunkach udało się przetłoczyć 230 tysięcy ton wody.



Dzięki temu, a także dobrym warunkom atmosferycznym w okresie jesień/zima poziom lustra wody w jeziorze Głębokie podniósł się nawet o 35 centymetrów. Instalację służącą tłoczeniu wody z Gunicy uruchomiono w roku 1997. „Nawadnianie” popularnego miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina trwa więc od 25 lat.