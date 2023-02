Coraz mniej ofiar śmiertelnych na drogach, ale nadal mamy dużo do zrobienia

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Po raz pierwszy od wielu lat liczba zabitych podczas wypadków drogowych spadła w Polsce poniżej dwóch tysięcy osób. To efekt m.in. nowych przepisów drogowych i większych mandatów.

Tak te statystyki oceniali goście "Radia Szczecin na Wieczór". To niewielki, ale jednak sukces mówił Marek Konkolewski były policjant, ekspert ruchu drogowego.



- Traktujmy to jako mały sukces. Ja zaczynałem swoją karierę w policji drogowej, w czasach, kiedy na drogach ginęło prawie siedem tysięcy osób. Siedem tysięcy ofiar śmiertelnych przy współczynniku motoryzacji, który wynosił niespełna 15 milionów zarejestrowanych samochodów - wyjaśniał Konkolewski.



Liczba zabitych na drogach nadal w Polsce nadal jednak jest wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.



- Liczba 1883, a więc tyle osób zabitych na polskich drogach, z jednej strony świadczy o tym, że mamy dużo do zrobienia i ta droga do wizji "0" nadal jest kręta, natomiast trzeba pochwalić kierowców i pieszych - mówił Marek Konkolewski.



Zdaniem ekspertów na poprawę statystyk wpływa też coraz lepszy stan dróg i zmiana przepisów dotyczących pieszych.