Urzędnicy sceptyczni w sprawie Pioniera. Kto kupi legendarne kino? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie chcę sprzedawać Pioniera, ale muszę to zrobić - tak mówi właściciel szczecińskiego kina, Jerzy Miśkiewicz. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że jedno z najstarszych kin na świecie pójdzie pod młotek. Powodem jest stan zdrowia Miśkiewicza, który sam twierdzi, że nie daje już rady z prowadzeniem kina.

Tym samym kończy już swoją prawie trzydziestoletnią przygodę z tym miejscem. Pioniera kupił w połowie lat 90. i jak sam wspomina, na początku trzeba było dużo pracy, aby przywrócić blask kinu.



- To była ruina szczerze mówiąc. Tu było 100 miejsc na tej widowni i z tych stu miejsc tylko dwa fotele były niepołamane - opowiada Miśkiewicz.



Nie ma jeszcze informacji o tym, kto miałby kupić Pioniera. Sam Jerzy Miśkiewicz mówił o przedsiębiorcy ze Szczecina. W 2021 roku prowadzone były rozmowy z Urzędem Miasta w tej sprawie. Wtedy kino zostało wycenione na milion 700 tysięcy złotych, ale do transakcji nie doszło. Teraz potrzebna byłaby kolejna wycena, aby usiąść do rozmów - mówi Marta Kufel z magistratu.



- Miasto jest taką, nazwijmy to, specyficzną komórką społeczną, która musi działać w oparciu o ściśle określone zasady i przepisy. W tym wypadku, gdy ta ekspertyza jest już nieważna należałoby przygotować kolejną, która pochłonęłaby kolejne środki - wyjaśnia Marta Kufel.



W sprawie kina Pionier swoje interpelacje do prezydenta Piotra Krzystka niezależnie złożyła trójka szczecińskich radnych: Dariusz Matecki z PiS oraz Przemysław Słowik i Dominika Jackowski z Koalicji Obywatelskiej.