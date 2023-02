Są pieniądze, nie ma chętnych. Nie ma kto ściągnąć Mikołaja z dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jest obdrapany, schodzi z niego farba i na razie nie ma pomysłu jak go wymienić - to św. Mikołaj, który siedzi na dachu Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Ma już 16 lat i jest wizytówką oddziału Świętego Mikołaja. Jak jednak przyznają pacjenci-zaczyna straszyć.



- Taki trochę odrapany, no ale ważne, że Mikołaj. Powinien być ładniejszy, a dzieci to może przestraszyć chyba. - Dzieciom się podoba. - Ale chyba taki obdrapany jest? - dopytywała reporterka Radia Szczecin. - Ale to szczegóły, dzieciakom się podoba.



Od kilku lat Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe próbuje problem rozwiązać, jednak do tej pory to się nie udało. Mówi Marzena Górska, przewodnicząca stowarzyszenia



- Miała być renowacja tej figury zrobiona raz, a dobrze, ale niestety nie możemy znaleźć nikogo, kto by nam w tej kwestii pomógł, czyli albo zrobił porządek z tym Mikołajem, który tutaj siedzi, albo odlał nam nową figurę Mikołaja, która będzie identyczna z tą, bo ta jest już zaakceptowana przez dzieci i chcielibyśmy żeby to była taka sama figura - wyjaśnia Górska.



Jak dodaje, jedna firma która chciała podjąć się prac zrezygnowała, bo miała problem z tym, by Mikołaja zdjąć z dachu. Rzeźba będzie kosztowała ok. 16 tysięcy złotych. Nie nadaje się już do odnowienia, dlatego stowarzyszenie prosi o pomoc firmy, które mogłyby pomóc. Każdy, kto ma plan jak rozwiązać problem Mikołaja proszony jest o kontakt ze stowarzyszeniem.