Autobusowa rewolucja w Kołobrzegu znowu odwleczona w czasie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rewolucji w miejskich autobusach w Kołobrzegu nie będzie. Komunikacja Miejska odkłada zapowiadane zmiany w połączeniach.

Miejski przewoźnik w Kołobrzegu planowane zmiany zapowiedział 20 stycznia. Przewidywały one likwidację dwóch linii i zmianę tras najpopularniejszych autobusów nr 4 i 5. Zmiany miały wejść w życie z początkiem lutego, ale - po protestach ze strony mieszkańców - spółka wydłużyła okres konsultacji.



Ostatecznie Komunikacja Miejska zdecydowała się odłożyć rewolucję w rozkładach jazdy do końca roku. Jak przekazał prezes spółki Michał Jaczyński, przewoźnik nie planuje zmian w czasie trwającego roku szkolnego, a także w okresie wakacji. Jednocześnie Jaczyński zapewnia, że reorganizacja połączeń to jedyna możliwość na poprawę kondycji finansowej spółki.



- Absolutnie nie chcemy tutaj dalej brnąć w podwyżki cen biletów. Nie przewidujemy ich już, więc szukamy planu B, aby te wszystkie nasze koszty zminimalizować - dodaje Jaczyński.



Komunikacja Miejska planuje nadal prowadzić konsultacje z mieszkańcami, a zmiany w rozkładzie jazdy mają wejść w życie dopiero w 2024 roku.