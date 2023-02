Porozumienie o współpracy z Collegium Humanum [ZDJĘCIA]

Radio Szczecin podpisało porozumienie o współpracy z uczelnią Collegium Humanum. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radio Szczecin podpisało porozumienie o współpracy z uczelnią Collegium Humanum.

Jej efektem będzie m.in. informowanie na naszej antenie o rozwoju uczelni, która od niedawna otworzyła swoją filię w naszym mieście.



- To jest kolejna uczelnia, z którą zdecydowaliśmy się podpisać umowę o współpracę - podkreśla Wojciech Włodarski, prezes Polskiego Radia Szczecin.



- Myślę, że to będzie umowa bardzo konkretna, wypełniona konkretnymi działaniami, przynoszącymi korzyści obu stronom; zarówno Polskiemu Radiu Szczecin, naszym słuchaczom, potencjalnym studentom, pracownikom naukowym i przyczyni się do rozwoju uczelni - powiedział prezes Włodarski.



Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Prowadzi studia w siedzibie w Warszawie, w filiach w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Jest obecna także w Czechach (filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (filia w Andiżanie).